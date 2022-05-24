Нападающий Мосалев продлил контракт с минским «Динамо»

Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании нового контракта с нападающим Денисом Мосалевым, сообщает пресс-служба клуба.

В минское «Динамо» форвард перешел в декабре 2020 года. В регулярке-2021/22 сыграл в 31 матче, набрал 12 (5+7) очков при показателе полезности «+1». В плей-офф сыграл в трех матчах, записал в свой актив 2 (2+0) результативных балла и «+2».

Предстоящий сезон станет для Мосалева третьим в составе минского «Динамо». Всего в КХЛ 36-летний нападающий провел 657 матчей, в которых набрал 243 (130+113) очков.