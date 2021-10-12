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СКА обменял Каменева и Спиридонова в «Сибирь» на права на Зыкова

12 октября, 14:53
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СКА обменял форвардов Владислава Каменева и Егора Спиридонова на права нападающего «Сибири» Валентина Зыкова, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

20-летний Спиридонов и 26-летний Зыков в сезоне-2021/22 не сыграли ни одной игры. 25-летний Каменев в нынешнем сезоне провел семь встреч в КХЛ и отметился 1 результативной передачей.

Ранее «Сибирь» выменяла у ЦСКА права на Зыкова за денежную компенсацию.

Дополнительная информация:

СКА обменял форвардов Владислава Каменева и Егора Спиридонова на права нападающего Валентина Зыкова

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