СКА обменял Каменева и Спиридонова в «Сибирь» на права на Зыкова

СКА обменял форвардов Владислава Каменева и Егора Спиридонова на права нападающего «Сибири» Валентина Зыкова, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

20-летний Спиридонов и 26-летний Зыков в сезоне-2021/22 не сыграли ни одной игры. 25-летний Каменев в нынешнем сезоне провел семь встреч в КХЛ и отметился 1 результативной передачей.

Ранее «Сибирь» выменяла у ЦСКА права на Зыкова за денежную компенсацию.