«Адмирал» продлил контракт с нападающим Гутиком

«Адмирал» сообщил о подписании одностороннего соглашения с форвардом Даниилом Гутиком. Контракт 25-летнего игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Даня — лидер сезона по очкам среди игроков нашей команды. Надеемся на такой же прогресс в новом сезоне. Это будет приносить еще больше пользы атакующему потенциалу команды», — прокомментировал подписание спортивный директор Павел Житков.

В нынешнем сезоне Гутик стал лучшим бомбардиром «Адмирала». Он единственный в клубе, кто сыграл все 68 матчей регулярного чемпионата, набрав 36 очков (12+24).

Всего в КХЛ Гутик провел 101 матч и набрал 45 (16+29) очков.