Защитник «Трактора» Дронов: «Проход «Динамо» для нас не сенсация»

Защитник челябинского «Трактора» Григорий Дронов в интервью «СЭ» прокомментировал победу в серии с московским «Динамо» (4-0) во втором раунде плей-офф КХЛ.

— Результат серии с «Динамо» — сенсация. Что помогло так уверенно пройти победителя регулярки?

— Сенсация для кого?

— Для лиги.

— Для лиги — может быть, да. Но не для нас.

— «Трактор» настолько был уверен в своих силах?

— Другого и быть не может. Конечно, не на 4-0, но знали, что победим.

— Откуда берется эта уверенность? В плей-офф мы видим совсем другой «Трактор». Что изменилось после регулярки?

— Я сам не думал, что так произойдет. В концовке регулярки все видели, что мы играли не на своем уровне. Но то, как мы переключились на плей-офф, — я такого не видел. Нам стоит отдать должное.