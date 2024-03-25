Якупов: «За НХЛ не слежу. Кроме хоккея есть много прекрасных вещей»

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Форвард «Нефтехимика» Наиль Якупов рассказал, чем занимается в свободное время.

«За НХЛ не слежу. Так, иногда хайлайты смотрю. Кроме хоккея есть много других прекрасных вещей. Путешествия, например. Поездки в разные города. Время с семьей, друзьями провожу», — приводит слова Якупова Legalbet.

В чемпионате КХЛ-2023/24 30-летний Якупов провел 31 матч, в которых набрал 19 (8+11) очков.

В НХЛ россиянин выступал за «Эдмонтон», «Сент-Луис» и «Колорадо».