«Адмирал» продлил контракт с Файзуллиным

Форвард «Адмирала» Данил Файзуллин подписал новый контракт с владивостокцами, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним россиянином рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Файзуллин провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 18 (7+11) очков. Также на его счету 5 (2+3) очков в 12 играх плей-офф.