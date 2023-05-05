«Ак Барс» подтвердил уход Воронкова из клуба

«Ак Барс» подтвердил уход нападающего Дмитрия Воронкова из клуба.

Вчера, 4 мая, стало известно о том, что россиянин подписал контракт с «Коламбусом».

В прошедшем сезоне Воронков сыграл 54 матча регулярного чемпионата за «Ак Барс», где набрал 31 (18+13) очко.

В плей-офф хоккеист набрал 12 (8+4) очков за 24 матча.