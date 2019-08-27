«Адмирал» подписал полноценные контракты с Бакошем и Дельновым
«Адмирал» подписал полноценные контракты с нападающими Мартином Бакошем и Александром Дельновым, сообщается в официальном Twitter клуба. Ранее с хоккеистами были заключены пробные соглашения.
С 29-летнем Бакошем заключен однолетний односторонний контракт. В минувшем сезоне он выступал за «Сочи». В регулярном чемпионате форвард провел 22 матча, в которых набрал 15 (7+8) баллов при показателе полезности «+4». В плей-офф игрок сыграл 6 игр и забросил 1 шайбу.
С 25-летним Дельновым подписано однолетнее двусторонее соглашение. В сезоне 2016/17 за «Сочи» он провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 2 (1+1) очка.
«Адмирал» заключил полноценные контракты на один сезон с нападающими Мартином Бакошем и Александром Дельновым. Ранее игроки находились на просмотре. С Бакошем заключено однолетнее одностороннее соглашение, с Дельновым однолетнее двустороннее. pic.twitter.com/2KrSshRb9j— ХК Адмирал (@hcadmiral) August 27, 2019