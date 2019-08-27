«Адмирал» подписал полноценные контракты с Бакошем и Дельновым

«Адмирал» подписал полноценные контракты с нападающими Мартином Бакошем и Александром Дельновым, сообщается в официальном Twitter клуба. Ранее с хоккеистами были заключены пробные соглашения.

С 29-летнем Бакошем заключен однолетний односторонний контракт. В минувшем сезоне он выступал за «Сочи». В регулярном чемпионате форвард провел 22 матча, в которых набрал 15 (7+8) баллов при показателе полезности «+4». В плей-офф игрок сыграл 6 игр и забросил 1 шайбу.

С 25-летним Дельновым подписано однолетнее двусторонее соглашение. В сезоне 2016/17 за «Сочи» он провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 2 (1+1) очка.