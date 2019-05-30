"Адмирал" подписал контракты с Кожевниковым и еще двумя игроками

"Адмирал" заключил однолетние двусторонние контракты с защитниками Русланом Ибаттулиным и Никитой Бобряшовым, а также нападающим Кириллом Кожевниковым, информирует официальный сайт клуба.

25-летний Ибаттуллин прошедший сезон провел в "Сарыарке", а в КХЛ не выступал никогда.



20-летний Кожевников выступает в системе "Барыса". В прошедшем сезоне он играл в МХЛ. В КХЛ на его счету четыре матча.

23-летний Бобряшов последние два сезона провел в системе магнитогорского "Металлурга". В КХЛ на его счету 23 матча.