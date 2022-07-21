Минское «Динамо» подписало контракт с бывшим защитником ЦСКА Гилмором на 2 года

Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником Джоном Гилмором.

Соглашение с 29-летниим канадцем рассчитано на 2 года.

Предыдущим клубом Гилмора был ЦСКА, за который хоккеист выступал с 2020 года. В прошлом сезоне хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в составе армейцев.

Всего на счету Гилмора 22 (5+17) очка в 88 матчах в КХЛ.