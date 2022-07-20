«Адмирал» подписал канадского защитника

«Адмирал» заключил контракт с канадским защитником Колби Уильямсом. Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба команды из Владивостока.

В минувшем сезоне 27-летний канадец провел 51 матч в регулярном чемпионате АХЛ за «Бельвиль».

В его активе 8 (2+6) очков при полезности «+10» и 64 минутах штрафа. Он также сыграл 2 матча в Кубке Колдера.