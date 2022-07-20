Нападающий ЦСКА Максимов продолжит карьеру в «Барысе»

ЦСКА отдал нападающего Кирилла Максимова в аренду «Барысу». Срок аренды рассчитан на 1 год, сообщает сайт клуба из Казахстана.

23-летний воспитанник хоккейной школы ЦСКА провел прошлый сезон в финском «Юкурите».

До этого он в течение года играл в системе армейского клуба. В составе команды ВХЛ «Звезда» он набрал 30 (13+17) очков в 30 матчах при показателе полезности «+2», а в КХЛ отметился 3 (2+1) очками в 16 играх.