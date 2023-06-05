«Адмирал» подписал голкипера Никитина и отправил его в «Динамо-Алтай»

«Адмирал» подписал голкипера Вадима Никитина, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с вратарем рассчитано на один сезон. По договоренности с клубом ВХЛ «Динамо-Алтай» он будет командирован в Барнаул.

Всю карьеру 26-летний Никитин провел в ВХЛ. За семь сезонов выступал за «Химик», «Ермак», «Металлург», «Нефтяник», «Молот», «АКМ» и ХК «Лада». Сыграл 164 матча, процент отраженных бросков 91,6, коэффициент надежности 2,73.