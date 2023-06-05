«Ак Барс» обменяет защитника Янчевского в «Адмирал»

Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» обменяет защитника Марка Янчевского в «Адмирал» на денежную компенсацию.

24-летний игрок в минувшем сезоне провел за казанский клуб 16 матчей и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-2».