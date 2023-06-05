Голдобин перешел из «Металлурга» в «Спартак» в обмен на Квартальнова
Как ранее сообщал «СЭ», «Спартак» оформил сделку с «Металлургом».
Как сообщает пресс-служба московского клуба, в обмен на нападающего Данилу Квартальнова в «Магнитку», «Спартак» получил спортивные права на форварда Николая Голдобина.
В минувшем сезоне 27-летний Голдобин набрал 38 (21+17) очков в 70 играх за «Металлург» и принял участие в Матче звезд КХЛ. Всего на счету форварда — 123 (56+67) очка в 187 играх за «Магнитку» и ЦСКА.
Голдобин с 2012 по 2020 год выступал в НХЛ, набрав 46 (19+27) очков в 125 матчах за «Сан-Хосе» и «Ванкувер», а также 183 (73+110) очка за 212 игр в АХЛ.
25-летний Квартальнов — воспитанник школы воскресенкского «Химика». За свою карьеру выступал за «Сибирских Снайперов» (МХЛ, 2013-2015), чеховскую «Звезду» (ВХЛ, 2015-2017), «Красную Армию» (МХЛ, 2015-2017), ЦСКА (КХЛ, 2016/17), СКА (2017/18), «СКА-Нева» (ВХЛ, 2017-2019), «СКА-1946» (МХЛ, 2017-2018), «Витязь» (КХЛ, 2019/20), ХК «Рязань» (ВХЛ, 2020/21), ХК «Сочи» (КХЛ, 2020/21), «Химик» (ВХЛ, 2021/22), «Спартак» (КХЛ, 2021-2023).
В минувшем сезоне на его счету 18 (7+11) очков в 53-х матчах регулярного чемпионата.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3