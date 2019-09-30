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«Адмирал» по буллитам обыграл «Сибирь»

15:14

«Адмирал» выиграл у «Сибири» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шаров — 1 (Хабаров, Сятери), 18:17 — 0:1. Пуустинен — 4 (бол., Йокипакка, Руохомаа), 29:27 — 0:2. Лалонд — 2 (бол., Юнг), 57:34 — 1:2. Альмквист — 2 (Бакош, Юнг), 58:39 — 2:2.

Победный буллит: Альмквист.

Вратари: Олкинуора (58:20 — 58:39) — Сятери.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 26 (9+8+7+2) — 28 (12+10+5+1).

Судьи: Гамалей, Соин.

30 сентября. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

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