«Адмирал» по буллитам обыграл «Сибирь»
15:14
«Адмирал» выиграл у «Сибири» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Шаров — 1 (Хабаров, Сятери), 18:17 — 0:1. Пуустинен — 4 (бол., Йокипакка, Руохомаа), 29:27 — 0:2. Лалонд — 2 (бол., Юнг), 57:34 — 1:2. Альмквист — 2 (Бакош, Юнг), 58:39 — 2:2.
Победный буллит: Альмквист.
Вратари: Олкинуора (58:20 — 58:39) — Сятери.
Штраф: 13 — 13.
Броски: 26 (9+8+7+2) — 28 (12+10+5+1).
Судьи: Гамалей, Соин.
30 сентября. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».
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