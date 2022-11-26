«Нефтехимик» проиграл «Адмиралу» на выезде

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«Адмирал» на своем льду обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Шэн и Дмитрий Саюстов. За «Нефтехимик» отличился Евгений Митякин.

«Адмирал» занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков. «Нефтехимик» располагается на 10-й строчке с 29 очками.

В следующем матче «Адмирал» сыграет с «Торпедо» 30 ноября. «Нефтехимик» встретится с «Амуром» 28 ноября.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Шэн — 1 (А.А. Шевченко), 14:25 — 1:0. Саюстов — 2 (Елисеев, Горшков), 32:05 — 2:0. Митякин — 8, 59:50 — 2:1.

Вратари: Серебряков — Тихомиров (56:03 — 56:24, 58:38 — 59:37).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (8+13+6) — 37 (14+7+16).

Судьи: Кочетов, Раминг.

26 ноября. Владивосток. Фетисов Арена. 5169 зрителей.