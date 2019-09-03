«Адмирал» на выезде переиграл «Барыс»

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал «Адмирал». Гости сумели одержать победу со счетом 3:1.

Команда из Владивостока забила два гола во втором периоде: отличились Маркус Юнг и Адам Альмквист.

«Барыс» сумел отыграть одну шайбу в третьем периоде усилиями Корбана Найта. Однако в концовке встречи гости поразили пустые ворота: точный бросок на счету Василия Стрельцова.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Юнг — 1 (бол., Бакош, Альмквист), 31:52 — 0:1. Альмквист — 1 (бол., Юнг), 36:39 — 0:2. Найт — 1 (бол., Хелевка), 50:55 — 1:2. В. Стрельцов — 1 (п.в., Ломако), 59:05 — 1:3.

Вратари: Паскуале (58:47 — 58:05, 59:13 — 59:31) — Олкинуора.

Броски: 34 (9+13+12) — 15 (4+6+5).

Судьи: Гамалей, Франо.

3 сентября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

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