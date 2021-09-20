«Металлург» всухую разгромил «Адмирал», Майе оформил хет-трик

«Металлург» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась во Владивостоке и завершилась победой гостей со счетом 5:0.

Главным героем встречи стал форвард «Металлурга» Филипп Майе, который оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу. Три очка набрал Николай Голдобин (0+2), два — у Брендана Лайпсика (0+2).

Свой второй шатаут в сезоне оформил голкипер Юхо Олкинуора, отразивший 33 броска.

Хоккей

КХЛ, регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)

Голы: Зернов — 3 (Пашнин, Голдобин), 11:45 — 0:1. Яковлев — 1 (Земченок, Голдобин), 14:26 — 0:2. Чибисов — 4 (бол., Майе, Голдобин), 15:36 — 0:3. Майе — 5 (Лайпсик), 17:40 — 0:4. Майе — 6 (Лайпсик), 37:56 — 0:5.

Вратари: Серебряков (Налимов, 17:40) — Олкинуора.

Штраф: 6-12.

Броски: 40 (14+19+7) — 31 (17+8+6).

Судьи: Ансонс, Ромасько.

20 сентября. Владивосток. Фетисов Арена.