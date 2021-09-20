Долги «Салавата Юлаева» составляют около 900 миллионов рублей

Долги «Салавата Юлаева» перед АО «Региональный фонд» составляют около 900 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Taipov-Hockey.

По информации источника, «Салават Юлаев» несколько раз был вынужден брать кредиты у фонда, так как уфимскому клубу не поступало финансирование. В залог предоставлялось имущество, включая спортивные сооружения.

Спонсор клуба «Фонд социальных целевых программ» в последнее время не получал необходимых для финансирования «Салавата Юлаева» средств.

Ожидается, что в начале октября финансирование возобновится, однако уфимцы могут получить всего 1,5 миллиарда рублей вместо 2,5.