Долги «Салавата Юлаева» составляют около 900 миллионов рублей
13:10
Долги «Салавата Юлаева» перед АО «Региональный фонд» составляют около 900 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Taipov-Hockey.
По информации источника, «Салават Юлаев» несколько раз был вынужден брать кредиты у фонда, так как уфимскому клубу не поступало финансирование. В залог предоставлялось имущество, включая спортивные сооружения.
Спонсор клуба «Фонд социальных целевых программ» в последнее время не получал необходимых для финансирования «Салавата Юлаева» средств.
Ожидается, что в начале октября финансирование возобновится, однако уфимцы могут получить всего 1,5 миллиарда рублей вместо 2,5.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Через боль можно переступить. Но если в голове заскок — ты себя не контролируешь». Советская гимнастка — против хейтеров Байлз
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю