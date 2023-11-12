«Адмирал» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» на выезде обыграл «Адмирал» по буллитам в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов матча «Адмирал» — «Автомобилист» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Автомобилист» набрал 38 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 19 очками — на 12-м месте.

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