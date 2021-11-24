«Адмирал» обыграл «Авангард» по буллитам

«Адмирал» обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе команды из Владивостока отличился Андрей Обидин, у омичей отличился Петер Цегларик.

Победный буллит исполнил форвард «Адмирала» Вячеслав Ушенин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Цегларик — 12 (бол., Найт, Сошников), 7:40 — 0:1. Обидин — 3 (Грачев), 39:17 — 1:1.

Победный буллит: Вяч. Ушенин.

Вратари: Серебряков — Демченко.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (6+8+8+2) — 46 (14+20+9+3).

Судьи: Одиньш, Оскирко.

24 ноября. Владивосток. «Фетисов Арена».