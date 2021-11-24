«Адмирал» обыграл «Авангард» по буллитам
15:13
«Адмирал» обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.
В составе команды из Владивостока отличился Андрей Обидин, у омичей отличился Петер Цегларик.
Победный буллит исполнил форвард «Адмирала» Вячеслав Ушенин.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Цегларик — 12 (бол., Найт, Сошников), 7:40 — 0:1. Обидин — 3 (Грачев), 39:17 — 1:1.
Победный буллит: Вяч. Ушенин.
Вратари: Серебряков — Демченко.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 24 (6+8+8+2) — 46 (14+20+9+3).
Судьи: Одиньш, Оскирко.
24 ноября. Владивосток. «Фетисов Арена».
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