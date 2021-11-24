Американский хоккеист «Ак Барса» заявил, что СССР было бы сложно выиграть Вторую Мировую без помощи США

Американский защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер высказался о Второй мировой войне.

«Какой период истории интересен? Вторая мировая война. Оба моих деда воевали, и мне интересно узнать про это как можно больше. В детстве я участвовал в хоккейных турнирах в Германии, и мы с командой ездили к Берлинской стене, видели памятники, посвященные войне. Если получится, после сезона я еще раз съезжу туда еще раз. Деда по линии отца отправляли в Европу, а дедушка по маминой линии служил в береговой охране США и защищал границу. Он много рассказывал мне о войне», — приводит слова Кэмпфера «РИА Новости Спорт».

Также он поделился мнением о вкладе разных стран в победу во Второй мировой войне.

«У каждой страны свой взгляд на события, свое мнение о вкладе, который они внесли, и нет смысла кого-то переубеждать. Мне кажется, нельзя говорить о победе какой-то одной страны в таком событии, как мировая война.

Вряд ли США прошли бы так далеко без поддержки Великобритании и других стран, но и СССР было бы сложно справиться с врагами без помощи США и союзников. На мой взгляд, это общая победа. Важно говорить об этом, а не выделять кого-то одного».