«Адмирал» обыграл «Амур» в КХЛ
«Адмирал» дома одержал победу над «Амуром» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 1:0.
Единственную шайбу во третьем периоде забросил Дмитрий Завгородний.
«Адмирал» (32 очка) после 38 матчей поднялся с последнего места в Восточной конференции КХЛ. Владивостокцы занимают 11-ю строчку. «Амур» (39) идет девятым на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Завгородний — 4 (бол., Берлев, Фьоре), 55:43 — 1:0.
Вратари: Демченко — Бобков.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 28 (17+7+4) — 30 (7+12+11).
Судьи: Гамалей, Гофман.
7 декабря. Владивосток. Фетисов Арена. 3829 зрителей.
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|40
|25
|15
|55
|2
|Авангард
|38
|26
|12
|55
|3
|Сал. Юлаев
|38
|24
|14
|49
|4
|Ак Барс
|39
|23
|16
|48
|5
|Лада
|40
|20
|20
|48
|6
|Трактор
|39
|21
|18
|46
|7
|Автомобилист
|40
|20
|20
|44
|8
|Сибирь
|40
|17
|23
|41
|9
|Амур
|40
|16
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|39
|14
|25
|36
|11
|Адмирал
|38
|12
|26
|32
|12
|Барыс
|39
|12
|27
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|40
|25
|15
|54
|2
|Динамо М
|39
|25
|14
|54
|3
|Локомотив
|37
|24
|13
|51
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|СКА
|38
|24
|14
|49
|6
|ЦСКА
|38
|21
|17
|44
|7
|Северсталь
|38
|17
|21
|40
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|39
|14
|25
|32
|11
|Витязь
|39
|13
|26
|31
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23.12
|7.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|1 : 0
|7.12
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|7.12
|17:00
|
Металлург Мг – Торпедо
|- : -
|7.12
|17:00
|
Трактор – СКА
|- : -
|7.12
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|- : -
|7.12
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|- : -
|7.12
|19:00
|
Локомотив – Ак Барс
|- : -
|7.12
|19:00
|
Витязь – ЦСКА
|- : -
|7.12
|19:30
|
Спартак – Сочи
|- : -
|7.12
|19:30
|
Северсталь – Динамо М
|- : -
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