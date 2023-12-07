Трансляция игры КХЛ «Металлург» — «Торпедо» в Кинопоиске начнется в 16.50 мск

7 декабря «Металлург» на своем льду в Магнитогорске примет нижегородское «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра пройдет на территории «Арена-Металлург». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния КХЛ «Металлург» — «Торпедо» можно в онлайн-сервисе Кинопоиск по подписке. Прямой эфир начнется в 16.50 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime.

Ключевые события встречи «Металлург» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Металлург» тренера Андрея Разина лидирует в турнирной таблице Восточной конференции с 55 очками. «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова набрало 49 баллов, занимая четвертую строчку на Западе.

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