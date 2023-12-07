Гусев считает, что Ковальчук поможет «Спартаку»

Комментатор и телеведущий Виктор Гусев высказался о возвращении 40-летнего российского хоккеиста Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Илья — мой хороший друг, он отчаянный человек. Мы с ним были на Первом канале в проекте «Большие гонки». Илья тогда с контрактом НХЛ выполнял разные трюки, он человек рискованный. Я думаю, что в свои 40 лет Ковальчук поможет «Спартаку». Все говорят, что Илья поможет в раздевалке. Это тоже, но, думаю, что на площадке он не исчерпал себя. Я исторически не болею за «Спартак», но в данном случае мое сердце будет с Ковальчуком. Сложно ему будет показать тот уровень, который он показывал в свои лучшие годы. Ни один из нас в свои 40 лет не покажет этого. Но появляются другие черты, колоссальный опыт, видение площадки. Стратегическое и тактическое мышление никуда не уходит. Можно говорить о его росте, если чего-то будет не хватать ему, то он компенсирует это другими качествами. Для КХЛ это очень здорово, лига думает о маркетинге. Это правильно. Появление такого человека отразится на продаже атрибутики, будут акции промоушена. Здорово, это то, что должна сделать большая лига, какой и является КХЛ», — приводит слова Гусева Metaratings.ru.

Ковальчук будет выступать в «Спартаке» под 71-м номером. Последним клубом 40-летнего хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.