"Амур" снизил стоимость билетов на матч с "Адмиралом"

Читать «СЭ» в

"Амур" снизил стоимость билетов на последний домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с "Адмиралом", сообщает официальный сайт клуба из Хабаровска. Изначально минимальная стоимость входа на ледовую арену на поединок с владивостокцами составляла 500 рублей, а теперь – 300. Встреча команд состоится 21 февраля.