"Амур" снизил стоимость билетов на матч с "Адмиралом"
"Амур" снизил стоимость билетов на последний домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с "Адмиралом", сообщает официальный сайт клуба из Хабаровска. Изначально минимальная стоимость входа на ледовую арену на поединок с владивостокцами составляла 500 рублей, а теперь – 300. Встреча команд состоится 21 февраля.
Источник: hcamur..ru
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|66
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|СКА
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|Северсталь
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|36
|30
|80
|6
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|66
|34
|32
|74
|7
|ЦСКА
|66
|33
|33
|73
|8
|Динамо Мн
|67
|31
|36
|67
|9
|Сочи
|67
|23
|44
|53
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|24.02
|13:00
|
Торпедо – ЦСКА
|- : -
|24.02
|14:00
|
Барыс – Лада
|- : -
|24.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|24.02
|14:30
|
Трактор – Авангард
|- : -
|24.02
|15:00
|
Металлург Мг – Витязь
|- : -
|24.02
|17:00
|
Динамо М – Адмирал
|- : -
|24.02
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|24.02
|17:00
|
Спартак – Северсталь
|- : -
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