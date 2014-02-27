Тим Стэплтон: "Ак Барс" выполнил установку тренера"

Нападающий "Ак Барса" Тим Стэплтон после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Нефтехимиком" (7:3) отметил важность выполнения тренерских установок. По мнению форварда, если команда выполняет все требования, то заброшенные шайбы гарантированы.

– У нас многое получалось, – приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Стэплтона. – Мы выполнили тренерскую установку. Если все выполняют требования тренера, то голы не заставляют себя ждать. На самом деле, не стал бы заострять внимание на количестве шайб, ведь для нас главное было выполнить все, что требовал от нас тренер.

– По-вашему, крупный счет – это вина вратарей "Нефтехимика"?