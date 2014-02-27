Тим Стэплтон: "Ак Барс" выполнил установку тренера"
Нападающий "Ак Барса" Тим Стэплтон после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Нефтехимиком" (7:3) отметил важность выполнения тренерских установок. По мнению форварда, если команда выполняет все требования, то заброшенные шайбы гарантированы.
– У нас многое получалось, – приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Стэплтона. – Мы выполнили тренерскую установку. Если все выполняют требования тренера, то голы не заставляют себя ждать. На самом деле, не стал бы заострять внимание на количестве шайб, ведь для нас главное было выполнить все, что требовал от нас тренер.
– По-вашему, крупный счет – это вина вратарей "Нефтехимика"?
– Не знаю, можно ли винить вратарей "Нефтехимика" в поражении. Команда не попадает в плей-офф, она рассталась с рядом ведущих игроков. Молодежь старалась, делала все, что могла, но и мы показали хороший хоккей. Надеюсь, мы продолжим в том же духе и в следующем матче.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2