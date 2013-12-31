Евгений Бирюков вернется в строй сразу после Нового года

Защитник магнитогорского "Металлурга" и сборной России Евгений Бирюков должен вернуться в строй сразу после Нового года. Хоккеист получил повреждение в матче за национальную команду против сборной Финляндии на Кубке Первого канала. Из-за повреждения он пропустил заключительную встречу турнира со сборной Чехии, а также пропустил три игры "Металлурга" в регулярном чемпионате КХЛ.

– Надорвал мышцу немного, ничего страшного, – приводит "Р-Спорт" слова Бирюкова. – После Нового года уже буду тренироваться в общей группе вместе со всеми и, надеюсь, уже совсем скоро вернусь на лед в официальных матчах.

В нынешнем сезоне Бирюков провел за "Магнитку" 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 11 (0+11) очков при показателе полезности "+7".