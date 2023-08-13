Спортивный директор «Магнитки» Гомоляко назвал сильные стороны новичков Джонсона и Ди
Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» прокомментировал подписание нападающих Люка Джонсона и Жана-Себастьяна Ди.
— Почему подписали Люка Джонсона?
— Он хороший нападающий, хорошо играет в большинстве, может выйти в меньшинстве в формате «5 на 6». Думаю, он сильнее Джоша Карри. Потому что он может играть в большинстве, очень хорошо бросает кистями, может бросить с ходу. Все смотрят на отрицательный показатель полезности прошлого сезона. Но он играл с молодыми, команда молодая, и еще его больше переводили на край. По всем прошлым сезонам, которые мы просмотрели, он достаточно сильно выглядел. Еще он может постоять за ребят. Боец! Поэтому и выбрали его.
— А что скажете про Жана-Себастьяна Ди?
— Ди — хороший центральный нападающий. Да, показатель полезности тоже не самый лучший, но очки он набирает в каждом сезоне. Хорошо играет в большинстве, ведет игру. То, что мы хотели, и получили. Понятно, что можно было еще кого-то подождать, но времени нет. Сезон на носу, ребята вкатились. Им еще придется набирать форму после долгих перелетов.
— Джонсон и Ди рассматриваются, в первую очередь, как центральные?
— Они могут сыграть и там, и там. Пока рассматриваются, как центральные. С Андреем Разиным мы уже смотрели, как их можно использовать. Кто-то, возможно, сыграет с краю, кто-то в центре. С приходом Ди и Джонсона у нас стало шесть центральных. Лучше пусть их будет шесть, чем четыре.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -