Стал известен состав сборной Чехии на Кубок Первого канала, информирует сайт Чешского хоккейного союза.

Состав:

вратари — Роман Вил («Регле»), Марек Лангахамер («Амур»), Шимон Грубец («Куньлунь»).

защитники — Якуб Ержабек («Витязь»), Андрей Шустр («Куньлунь»), Ондржей Витасек («Амур»), Войтек Мозик («Ферьёстад»), Лукаш Клок («Лукко»), Якуб Крейчик («Оулу»), Филип Пирохта («Комета»), Марек Грбас («Млада Болеслав»), Михал Моравчик («Пльзень»).

нападающие — Милан Гулаш («Пльзень»), Иржи Секач (ЦСКА), Дмитрий Яшкин («Динамо» М), Андрей Нестрашил («Металлург» Мг), Гинек Зогорна, Томаш Зогорна (оба — «Амур»), Лукаш Седлак, Томаш Гика (оба — «Трактор»), Роман Горак («Векшё»), Мартин Затович («Комета»), Михал Бирнер, Томаш Филиппи (оба — «Били Тигржи»), Давид Томасек, Лукаш Русек (оба — «Спарта»), Радим Зогорна («Млада Болеслав»), Якуб Флек («Энергия»).