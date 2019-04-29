Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов после чемпионата мира отметил, что игроки приобрели большой опыт, став настоящими мужчинами. Россияне стали обладателями серебряных медалей.

- Я хочу поблагодарить ребят с серебряными медалями, большие молодцы, - цитирует ТАСС Филатова. - Они приобрели большой опыт, а также стали настоящими мужчинами после этого чемпионата мира. Я помню, как они приходили в сборную совсем еще детьми в 16 лет, а сейчас вот как выросли, так что я доволен результатом. Работать с ними было одно удовольствие.