В "Шереметьево" потеряли вещи детских хоккейных команд

Пять юношеских команд которые приехали в Россию на международный турнир "Кубок Газпром нефти", столкнулись с непредвиденными проблемами. Хоккеисты летели в Сочи с пересадкой в Москве, где в аэропорту "Шереметьево" случился сбой в работе службы багажа.

В результате сразу 5 команд остались без экипировки – "Юнгхайе" (Германия), "Слован" (Словакия"), "Динамо" Рига (Латвия), "Куньлунь Ред Стар" (Китай) и "Рубин" (Россия).

Молодые хоккеисты написали заявление на розыск багажа и временно не могут принимать участие в тренировках. По предварительной информации, багаж потерян в "Шереметьево" авиакомпанией "Аэрофлот". Первые матчи на турнире команды должны провести уже завтра. Организаторы соревнований прикладывают все усилия, чтобы решить вопрос с экипировкой для пострадавших клубов.

Всего на турнире предполагалось выступление 31 команды из 10 стран. Помимо клубов из России в крупнейшем международном детском некоммерческом хоккейном турнире в возрастной категории U11 принимают участие клубы из Республики Беларусь, Германии, Казахстана, Латвии, Финляндии, Австрии, Китая, Словакии и Чехии.

Турнир проходит на олимпийских ледовых аренах в Сочи с 22 по 26 апреля. (Алексей Шевченко)