Швеция победила Швейцарию на юниорском чемпионате мира

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Сборная Швеции в групповом турнира юниорского чемпионата мира победила команду Швейцарии со счетом 6:2.

Швеция занимает второе место в таблице группы B. Швейцария — четвертая.

Юниорский чемпионат мира

Группа B

Швеция U18 — Швейцария U18 — 6:2 (0:0, 1:2, 5:0)

Голы: Гиньяр — 1 (Вебер, Фулльманн), 30:56 — 0:1. Карлссон — 1 (О. Петтерссон), 32:14 — 1:1. Вебер — 2 (Фибиджер), 39:02 — 1:2. Леккеримяки — 1 (М. Хевелид), 43:04 — 2:2. Карлссон — 2, 44:46 — 3:2. Эстлунд — 2 (бол., Эхгрен, Оделиус), 46:34 — 4:2. Вагнер — 1 (Рудслетт), 47:18 — 5:2. Леккеримяки — 2 (бол., Альмгрен, Эстлунд), 51:13 — 6:2.

Вратари: Сведин — Белиери.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 40 (10+14+16) — 27 (7+9+11).

Судьи: Иверт, Кольмюллер.

24 апреля. Кауфбойрен. Erdgas Schwaben Arena.