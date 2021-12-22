Юниорская лига Квебека приостановила сезон до 7 января
15:53
Юниорская лига Квебека на официальном сайте объявила о приостановке сезона до 7 января 2022 года. Такое решение было принято в связи с увеличением числа случаев COVID-19 в Восточной Канаде.
Ожидается, что игроки вернутся в свои клубы 3 января.
Ранее регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и тренировки команд были приостановлены с 23 по 26 декабря из-за коронавируса.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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