Юниорская лига Квебека приостановила сезон до 7 января

Юниорская лига Квебека на официальном сайте объявила о приостановке сезона до 7 января 2022 года. Такое решение было принято в связи с увеличением числа случаев COVID-19 в Восточной Канаде.

Ожидается, что игроки вернутся в свои клубы 3 января.

Ранее регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и тренировки команд были приостановлены с 23 по 26 декабря из-за коронавируса.