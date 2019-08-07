Сергей Голубович: "Очень надеюсь, что ребята не допустят недонастроя на матч против Словакии"

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович после победы над Швецией на Кубке Глинки (3:0) отметил, что этот результат поможет команде в психологическом плане.

– Любая победа важна, в том числе в психологическом плане, я думаю, что ребята это очень хорошо это понимают, - цитирует пресс-служба ФХР Голубовича. - Первый период был полностью за нами, во втором такого подавляющего преимущества не было, а третьем сумели добиться нужного результата. Не скажу, что я, как тренер, принципиально изменил что-то в третьем периоде. Но ребята, по нашей просьбе, поменяли что-то у себя в головах – стали правильнее выполнять игровое задание. От этого пошла инициатива и, как следствие, голы.

Шведы молодцы? Надо отдать им должное, они показали хорошую игру. Правда, в начале первого периода начали излишне агрессивно, но потом справились со своими эмоциями. Очень надеюсь, что ребята не допустят недонастроя на матч против Словакии. Собираюсь очень серьезно с ними об этом поговорить.

Что касается завтрашней раскатки, то она будет не для всех. Как уже говорил, сон восстанавливает лучше всего, именно это и нужно команде сейчас при таком графике.

Россия всухую победила Швецию на Кубке Глинки