Сергей Голубович: «Если выиграли, значит, все правильно сделали»

Главной тренер сборной России U-18 Сергей Голубович прокомментировал победу на Мировом кубке вызова в Канаде. В финале россияне переиграли хозяев турнира, команду Канада-Восток (2:1 ОТ).

— К чему готовились в финале? Что сделали правильно?

— Если выиграли, значит, все правильно сделали. В конце получили два подряд необязательных удаления за выброс шайбы. Ребята к полуфиналу уже поняли, что отступать дальше некуда. Все остальные претензии тоже связаны с вопросом дисциплины.

— Когда смотрел на вас после решающего гола, заметил, что эту победу вы восприняли как-то спокойно. Не так сильно радовались.

— Когда наступает такой момент, всегда выдыхаешь.

— До ЮЧМ у вас будет еще один турнир?

— Да, Турнир 5 наций в Чехии.

— Костяк команды перед чемпионатом мира у вас наверняка уже есть.

— Да, скелет есть, но нужно еще обрасти мясом. (Алексей Шевченко)