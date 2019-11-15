Россия по буллитам обыграла сборную Западной хоккейной лиги

Молодежная сборная России выиграла у команды Западной хоккейной лиги Онтарио на CIBC Canada Russia Series 2019. Победитель определился по буллитам. Счет в серии стал равный — 3-3.

Победитель серии будет определен в дополнительной серии буллитов.

Суперсерия молодежных сборных

CIBC Canada Russia Series

Россия U20 — Сборная WHL — 4:3 Б (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Комиссаров — 2 (Гордеев, Грошев), 15:40 — 1:0. Круглов — 1 (Пыленков, Михайлов), 23:23 — 2:0. Фут — 1 (бол., Смит, Эддисон), 33:57 — 2:1. Фут — 2 (бол., Козенс, Смит), 36:25 — 2:2. Чизовски — 1 (бол., Зари, Трейси), 37:53 — 2:3. Шабловский — 1 (бол., Морозов, Амиров), 53:56 — 3:3.

Победный буллит: Морозов.

Вратари: Исаев — Хофер.

Броски: 32 (5+13+10+4) — 30 (13+8+8+1).

Судьи: Кэмпбелл, Пирс.

15 ноября. Принс-Альберт (Саскачеван). Art Hauser Centre.