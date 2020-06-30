17-летний российский нападающий Матвей Петров выбран под первым номером клубом «Норф-Бэй» на импорт-драфте в Канадской хоккейной лиге (CHL).

Импорт-драфт CHL — процедура закрепления прав клубами юниорских лиг Северной Америки (WHL, OHL, QMJHL) на лучших хоккеистов из Европы

Импорт-драфт CHL. 2020 год

1-й номер. Матвей Петров (нападающий, «Норф-Бэй»)...

4. Данил Гущин (нападающий, «Ниагара»)...

8. Алексей Прокопенко (нападающий, «Гатино)...

16. Артем Грушников (защитник, «Гамильтон»)...

23. Федор Свечков (нападающий, «Сент-Джон»)...

39. Ярослав Бусыгин (защитник, «Брэндон»)

40. Даниил Соболев (защитник, «Виндзор»)

41. Александр Лазарев (нападающий, «Римуски»)...

44. Михаил Низовкин (нападающий, «Кейп-Бретон»)...

48. Никита Чибриков (нападающий, «Летбридж»)...

50. Максим Барбашев (нападающий, «Монктон»)...

52. Павел Минтюков (защитник, «Сагино»)

53. Павел Гришин (защитник, «Шербрук»)...

57. Всеволод Гайдамак (нападающий, «Оттава»)...

82. Артем Кулаков (защитник, «Эри»)...