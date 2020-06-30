Импорт-драфт CHL-2020. Петров ушел под 1-м номером, Гущин — 4-й
17-летний российский нападающий Матвей Петров выбран под первым номером клубом «Норф-Бэй» на импорт-драфте в Канадской хоккейной лиге (CHL).
Импорт-драфт CHL — процедура закрепления прав клубами юниорских лиг Северной Америки (WHL, OHL, QMJHL) на лучших хоккеистов из Европы
Импорт-драфт CHL. 2020 год
1-й номер. Матвей Петров (нападающий, «Норф-Бэй»)...
4. Данил Гущин (нападающий, «Ниагара»)...
8. Алексей Прокопенко (нападающий, «Гатино)...
16. Артем Грушников (защитник, «Гамильтон»)...
23. Федор Свечков (нападающий, «Сент-Джон»)...
39. Ярослав Бусыгин (защитник, «Брэндон»)
40. Даниил Соболев (защитник, «Виндзор»)
41. Александр Лазарев (нападающий, «Римуски»)...
44. Михаил Низовкин (нападающий, «Кейп-Бретон»)...
48. Никита Чибриков (нападающий, «Летбридж»)...
50. Максим Барбашев (нападающий, «Монктон»)...
52. Павел Минтюков (защитник, «Сагино»)
53. Павел Гришин (защитник, «Шербрук»)...
57. Всеволод Гайдамак (нападающий, «Оттава»)...
82. Артем Кулаков (защитник, «Эри»)...