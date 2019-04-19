Ягр - мастер! Покер в чемпионате Чехии в 47 лет!

Нападающий "Кладно" Яромир Ягр стал главным героем матча второго чешского дивизиона против "Ческе-Будеевице". В игре 10-го тура турнира за место в экстралиге против "Ческе-Будеевице" 47-летний форвард сделал покер. "Кладно" одержало победу со счетом 4:2 и досрочно оформило путевку в элитный дивизион.

Ягр является играющим владельцем клуба. Всего он отметился 22 (13+9) очками в 22 играх сезона. Напомним, что чех ранее защищал цвета "Авангарда" и ряда клубов НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ после Уэйна Гретцки.