Вячеслав Войнов: «Пойдет ли Фетисов в «Авангард»? Если только договорится по контракту»

Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов сыграет в составе сборной России на Кубке Первого канала. Он проведет первые матчи за национальную команду впервые с Олимпиады-2018.

— Вы не играли за сборную после Олимпиады. Что изменилось?

— У каждого тренера свои наработки. Игра изменилась, настроение изменилось — все на высоком уровне.

— Одной тренировки достаточно, что почувствовать пятерки?

— Достаточно, ребята не первый раз играют вместе и знают требования тренера. Пары дней достаточно. Послушали требования тренер, и все готовы

— Как оцениваете свое состояние?

— В последнее время в «Авангарде» было много игр, но на данный момент чувствую себя отлично.

— Как вчера с Фетисовым игралось в паре в выставочном матче?

— Супер вообще.

— Позовете его в «Авангард»?

— Если договорятся по контракту (улыбается).

— С кем интереснее сыграть на Кубке Первого канала помимо основных соперников?

— Эти турниры сделаны для нас самих, чтобы ребята побывали вместе в этой атмосфере, знали требования тренера. Лично для меня все равно, с кем играть — со Швейцарией, Швецией или Германией.

— Что думаете о матче на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге?

— Если я сыграю в этом матче, у меня будет память на всю жизнь. Я участвовал в таких матчах и в клубе, и за сборную тоже играли с Финляндией. (Евгений Белоусов)

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