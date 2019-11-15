Вратарь сборной Чехии получил предложение из КХЛ, но попал в психиатрическую больницу

Вратарь сборной Чехии Патрик Бартошак попал в психиатрическую больницу.

— Я хотел бы сообщить, что у меня возникли личные проблемы, которые заставили меня прервать мою спортивную карьеру, — говорится в заявлении спортсмена, которое цитирует Hokej.cz.

26-летний Бартошак объяснил, что испытывает проблемы с психикой на фоне жизненных проблем. Кроме того, он начал злоупотреблять алкоголем. Из-за этого вратарь расторг контракт с клубом «Тршинец». В команде подтвердили, что Бартошак покинул команду по обоюдному согласию.

Отметим, что всего за день до этого известия руководство команды заявило, что у голкипера имеется выгодное предложение из Континентальной хоккейной лиги.

Бартошак был третьим вратарем сборной Чехии на прошедших Олимпийских играх и основным — на чемпионате мира. Также он выступал за национальные команды Чехии всех возрастов. В НХЛ Патрик был задрафтован «Лос-Анджелесом», но был вынужден покинуть Северную Америку, так как был обвинен в домашнем насилии.