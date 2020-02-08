Владимир Плющев: «Игроки нашей сборной не успевали за соперником. Наверное, КХЛ уже не сильнейшая лига Европы»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал второй матч сборной России на Шведских играх, в котором россияне уступили хозяевам (2:5).

— Еще перед турниром, когда стал известен состав нашей команды, было ясно, что нашим ребятам на Шведских играх будет непросто, — сказал Плющев. — С хозяевами турнира играть всегда тяжело, тем более, когда на треть состав состоит из игроков молодежной сборной. Тем не менее, для нашей молодежи турнир очень нужный, полезный. Ребята набираются опыта, но и с финнами, и со шведами было видно, что мы не успеваем за соперниками, допускаем много ошибок в обороне, не все ладится в атаке. Наверное, нужно признать, что если раньше все говорили, что КХЛ — сильнейшая лига Европы, сейчас так бы утверждать я бы не стал. Игроки, выступающие в финской и шведской лиге, ничем не уступают игрокам из КХЛ, а временами их переигрывают.