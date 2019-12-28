«Тршинец» обыграл «Давос» на Кубке Шпенглера

«Давос» на домашнем Кубке Шпенглера уступил «Тршинецу» из Чехии — 1:4. Швейцарской команде осталось сыграть со сборной Канады. В составе победителей 3 (2+1) очка набрал Ондржей Коварчик.

Победитель группы выйдет в полуфинал, остальные две команды — в четвертьфинал, где могут встретиться с «Салаватом Юлаевым».

Кубок Шпенглера

Группа Каттини

«Давос» (Давос) — «Тршинец» (Тршинец) — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Голы: О. Коваржчик — 1 (Мартынек, Заградничек), 14:07 — 0:1. Песонен — 1 (бол., Кеслер, Рантакари), 40:35 — 1:1. Доудера — 1 (М. Коваржчик), 57:19 — 1:2. Полански — 1 (п.в., Хмелевски, Доудера), 58:34 — 1:3. О. Коваржчик — 1 (п.в.), 59:59 — 1:4.

Вратари: ван Поттельберге (57:50 — 58:34, 58:51) — Штепанек.

Штраф: 6 — 8.

Судьи: Лемелин, Штрикер.

27 декабря. Давос. Vaillant Arena.