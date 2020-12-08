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Тарасов и Кадейкин заменят Бердина и Каменева в составе сборной России

15:55
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ФХР объявила об изменениях в составе сборной России на Кубок Первого канала. Голкипер Даниил Тарасов заменит в национальной команде вратаря Михаила Бердина, а центрфорвард Александр Кадейкин — нападающего Владислава Каменева.

Матчи турнира пройдут с 17 по 20 декабря на «ЦСКА Арене», вмещающей 12,1 тыс. человек. В связи с эпидемиологической ситуацией билеты будут продаваться только на встречи с участием сборной России. Игры сможет посетить не более 25% от общего количества зрителей на трибунах.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/

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