Тарасов и Кадейкин заменят Бердина и Каменева в составе сборной России

ФХР объявила об изменениях в составе сборной России на Кубок Первого канала. Голкипер Даниил Тарасов заменит в национальной команде вратаря Михаила Бердина, а центрфорвард Александр Кадейкин — нападающего Владислава Каменева.

Матчи турнира пройдут с 17 по 20 декабря на «ЦСКА Арене», вмещающей 12,1 тыс. человек. В связи с эпидемиологической ситуацией билеты будут продаваться только на встречи с участием сборной России. Игры сможет посетить не более 25% от общего количества зрителей на трибунах.