Швеция обыграла Швейцарию на домашнем этапе Евротура
Швеция обыграла Швейцарию в матче шведского этапа Евротура со счетом 2:0.
В составе победителей голами отметились нападающие Лукас Валльмарк и Оскар Линдберг.
Швеция набрала 4 очка и занимает второе место в турнирной таблице, Швейцария замыкает квартет команд (1 очко).
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Швеция — Швейцария — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Валльмарк — 2 (бол., Серенсен, Перссон), 8:55 — 1:0. Линдбек — 1 (Серенсен, Пудас), 56:08 — 2:0.
Вратари: Энрот — Эшлиманн.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 31 (10+9+12) — 13 (5+2+6).
Судьи: Брандер, Хейккинен.
11 февраля. Мальме. «Мальме Арена».
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