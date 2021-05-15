Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Каменев подрался с защитником сборной Чехии в последнем матче Евротура

17:41
Теги:

Во втором периоде заключительного матча Чешских игр между командами Чехии и России на льду произошла драка.

В бою сошлись нападающий российской команды Владислав Каменев и защитником чехов Филипп Гронек.

В предшествующем моменте повреждение получил российский защитник Евгений Тимкин. Он заблокировал бросок соперника и не сразу смог подняться со льда, после чего ушел в раздевалку.

Читайте также

Российского защитника оценили в НХЛ, вдвое увеличив контракт. В чем его секрет?
В Москве женщина умерла после жестокого избиения сыном
Какая вы героиня советского кино по знаку зодиака
На Украине призвали «остановить политический террор»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд