Каменев подрался с защитником сборной Чехии в последнем матче Евротура
17:41
Во втором периоде заключительного матча Чешских игр между командами Чехии и России на льду произошла драка.
В бою сошлись нападающий российской команды Владислав Каменев и защитником чехов Филипп Гронек.
В предшествующем моменте повреждение получил российский защитник Евгений Тимкин. Он заблокировал бросок соперника и не сразу смог подняться со льда, после чего ушел в раздевалку.
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