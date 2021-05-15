Каменев подрался с защитником сборной Чехии в последнем матче Евротура

Во втором периоде заключительного матча Чешских игр между командами Чехии и России на льду произошла драка.

В бою сошлись нападающий российской команды Владислав Каменев и защитником чехов Филипп Гронек.

В предшествующем моменте повреждение получил российский защитник Евгений Тимкин. Он заблокировал бросок соперника и не сразу смог подняться со льда, после чего ушел в раздевалку.