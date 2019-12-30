Сборная Канады стала первым финалистом Кубка Шпенглера. В 1/2 финала канадцы разгромили финский ТПС.

Второй финалист определится в противостоянии «Амбри Пиотты» и «Тршинца».

Хоккей

Кубок Шпенглера

1/2 финала

Канада — ТПС (Турку) — 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Голы: Кларк — 1 (бол., Джеффри, Норо), 4:40 — 1:0. Постма — 1, 15:35 — 2:0. Дидоменико — 1 (бол., Постма), 33:33 — 3:0. Файлле — 1 (Дидоменико), 42:53 — 4:0. Верстиг — 1 (Данфорт, Файлле, Кларк), 44:47 — 5:0. Кларк — 2 (Джеффри, Апшолл), 57:28 — 6:0.

Вратари: Фукэйл — Тирронен.

Штраф: 10 — 20.

30 декабря. Давос. Vaillant Arena.