В заключительном матче первого этапа Еврохоккейтура — Кубка «Карьяла» — сборная России играла с командой Чехии. Подопечные Алексея Кудашова потерпели поражение со счетом 0:3.

На этом турнире сборная России одержала только одну победу, обыграв по буллитам Швецию (5:4 Б).

Чехия выиграла все три матча на турнире и стала победителем Кубка «Карьяла».

Хоккей

Еврохоккейтур

Кубок Карьяла

Чехия — Россия — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Коварж — 2 (Ржепик), 10:32 — 1:0. Седлак — 1 (бол.), 51:04 — 2:0. Нестрашил — 1 (мен., п.в.), 59:46 — 3:0.

Вратари: Вилл — Самонов (58:18 — 59:45).

Штраф: 18 — 8.

Броски: 31 (12+9+10) — 25 (8+5+12).

Судьи: Викман, Каукокари.

10 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

Сборная России по хоккею: результаты, состав, новости и материалы