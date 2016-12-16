Россия обыграла Чехию

Сегодня. Москва. Россия - Чехия - 5:1. Россияне одержали первую победу на Кубке Первого канала. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Сборная России во втором матче Кубка Первого канала победила Чехию. Голами в команде Олега Знарка отметились Сергей Плотников, Павел Дацюк, Владимир Ткачев, Иван Телегин и Илья Ковальчук, который установил окончательный счет в третьем периоде.

Вчера в первой игре на турнире Россия уступила Швеции (1:3), в воскресенье россияне сыграют против Финляндии.

Отметим, что сегодня стало известно, что Первый канал решил отказаться от трансляций турнира. Все подробности – в материале "СЭ".

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

РОССИЯ – Чехия – 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

Голы: Плотников - 1 (Ковальчук, Белов), 5:40 - 1:0. Дацюк - 1 (Ковальчук), 8:21 - 2:0. Ткачев - 3 (Андронов, Антипин), 11:27 - 3:0. Зогорна - 1 (Йордан), 27:47 - 3:1. Телегин - 1 (Светлаков, Ничушкин), 42:58 - 4:1. Ковальчук - 1 (бол., Светлаков), 59:02 - 5:1.

Вратари: Шестеркин - Фурх.

Броски: 27 (12+2+13) - 23 (5+9+9).

Штраф: 12 - 12.

Судьи: Бряннаре, Рантала.

16 декабря. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".

Трансляция матча Россия - Чехия