Россия обыграла Чехию

Сборная России во втором матче Кубка Первого канала победила Чехию. Голами в команде Олега Знарка отметились Сергей Плотников, Павел Дацюк, Владимир Ткачев, Иван Телегин и Илья Ковальчук, который установил окончательный счет в третьем периоде.
Вчера в первой игре на турнире Россия уступила Швеции (1:3), в воскресенье россияне сыграют против Финляндии.
Отметим, что сегодня стало известно, что Первый канал решил отказаться от трансляций турнира. Все подробности – в материале "СЭ".
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
РОССИЯ – Чехия – 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
Голы: Плотников - 1 (Ковальчук, Белов), 5:40 - 1:0. Дацюк - 1 (Ковальчук), 8:21 - 2:0. Ткачев - 3 (Андронов, Антипин), 11:27 - 3:0. Зогорна - 1 (Йордан), 27:47 - 3:1. Телегин - 1 (Светлаков, Ничушкин), 42:58 - 4:1. Ковальчук - 1 (бол., Светлаков), 59:02 - 5:1.
Вратари: Шестеркин - Фурх.
Броски: 27 (12+2+13) - 23 (5+9+9).
Штраф: 12 - 12.
Судьи: Бряннаре, Рантала.
16 декабря. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".
Трансляция матча Россия - Чехия
Голы, если вы пропустили. Вот Плотников. Так стало 1:0 pic.twitter.com/89P90RuXfY– Хоккей России (@russiahockey) 16 декабря 2016 г.
Бросок Ковальчука, капитанский гол Дацюка - 2:0 стало именно так. Если кто-то утверждает обратное - предъявите эту гифку. pic.twitter.com/siphUokFqI– Хоккей России (@russiahockey) 16 декабря 2016 г.
И, чтобы не расстраиваться, давайте гол Ткачёва посмотрим. Один Владимир против пустых ворот - тут без вариантов pic.twitter.com/MQ5X206NOx– Хоккей России (@russiahockey) 16 декабря 2016 г.
Иван Телегин, добрый вечер! Видите шайбу? А она в воротах уже. Ловкость рук. pic.twitter.com/s1T8rp42c6– Хоккей России (@russiahockey) 16 декабря 2016 г.
историк79
Ни одного коммента! Наглядное подтверждение правоты дирекции 1 канала
21:54 16 декабря
sozerzator
Споемте, друзья, про Первый канал, тьфу, поход, тьфу, ведь завтра в поход, тьфу, послезавтра, не тьфу - без Первого - это знак, может, выиграем турнир. Только бы Первый не сглазил, тьфу, не транслировал бы...
21:51 16 декабря